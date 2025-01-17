В 2004 году Джим Керри вновь удивил поклонников, снявшись в одной из самых необычных мелодрам своего времени. Сценарий мастера сюрреализма Чарли Кауфмана потребовал от Джима новых свершений. Здесь он предстает в роли чуткого и ранимого интроверта. После болезненного разрыва со своей девушкой Клементиной (Кейт Уинслет) Джоэл Бэриш решается на отчаянный шаг: стереть воспоминания о ней с помощью высоких технологий. Но чем больше меняется его сознание, тем сильнее Джоэл стремится удержать в памяти драгоценные эпизоды.