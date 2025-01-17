Когда речь заходит о Керри, мы обычно вспоминаем культовые образы актера в комедиях «Эйс Вентура» или «Маска». За свою блистательную карьеру в кино мастер перевоплощений не раз доказывал, что может вызывать не только смех, но и слезы. Расскажем о лучших драматических ролях Джима Керри.
1. «Шоу Трумана»
В конце 90-х король гримас и эксцентричного юмора шокировал зрителей, доказав, что его талант способен проникать в самые потаенные уголки человеческой души. Одной из первых работ, где Джим Керри отказался от комедийного образа, стало «Шоу Трумана» — фильм, изменивший не только карьеру актера, но и отношение к нему зрителей.
История Трумана Бербэнка — человека, чья жизнь с рождения показывается миллионам зрителей, — стала символом стремления личности к свободе. Сложность образа заключалась в том, что нужно было сыграть одновременно наивного, добродушного обывателя и человека, готового бросить вызов всему миру. Керри подошел к задаче с предельной серьезностью. Вместо привычных кривляний он изобразил подкупающего своей искренностью персонажа. Камера фиксировала малейшие изменения в мимике Керри, делая переживания героя настоящими.
Роль принесла Джиму его первый «Золотой глобус» и признание как драматического актера. По мнению поклонников таланта, в Трумане артист словно нашел самого себя — человека, который отказывается играть по правилам индустрии и зависеть от ожиданий публики.
2. «Вечное сияние чистого разума»
В 2004 году Джим Керри вновь удивил поклонников, снявшись в одной из самых необычных мелодрам своего времени. Сценарий мастера сюрреализма Чарли Кауфмана потребовал от Джима новых свершений. Здесь он предстает в роли чуткого и ранимого интроверта. После болезненного разрыва со своей девушкой Клементиной (Кейт Уинслет) Джоэл Бэриш решается на отчаянный шаг: стереть воспоминания о ней с помощью высоких технологий. Но чем больше меняется его сознание, тем сильнее Джоэл стремится удержать в памяти драгоценные эпизоды.
Режиссер Мишель Гондри намеренно избегал многократных дублей, чтобы сохранить свежесть эмоций актеров. Из-за чего каждый эпизод с участием Керри будто пережит им лично, а не сыгран.
«Вечное сияние чистого разума» получило признание критиков и «Оскар» за лучший оригинальный сценарий, а Керри закрепил за собой репутацию универсального артиста. Роль в этой ленте стала для него настоящим откровением. И если Труман Бербэнк боролся за свободу от внешних оков, то Джоэл Бэриш искал свободу внутри себя.
3. «Роковое число 23»
Психологический триллер Джоэла Шумахера предложил комику совсем иной вызов: сыграть одержимого человека. В центре сюжета — скромняга Уолтер Спэрроу, чья жизнь переворачивается с ног на голову после прочтения загадочной книги. История, изложенная на ее страницах, становится ключом к пугающей тайне, где центральным элементом является число 23. Постепенно Уолтер теряет грань между реальностью и иллюзиями.
Ключевым элементом картины стал контраст между двумя образами главного героя: Спэрроу и его темным альтер эго из книги. Работа над лентой потребовала от актера значительных усилий. Керри признавался, что сам некоторое время был одержим числами.
Несмотря на интересную идею и заслуги артиста, фильм «Роковое число 23» не стал хитом проката. Однако это была смелая попытка актера уйти еще дальше от привычного амплуа и показать, что его талант многогранен.
4. «Настоящее преступление»
В 2016 году Джим Керри исполнил главную роль в мрачном триллере польско-американского производства «Настоящее преступление». Фильм, основанный на реальных событиях, стал для него очередным шагом в исследовании глубин человеческой психики. На этот раз комик воплотил образ Тадека — детектива, расследующего загадочное убийство.
Для этой роли актер кардинально изменился внешне: сбрил волосы и отрастил бороду, и таким зритель его еще никогда не видел. Его персонаж — сдержанный, почти аскетичный человек, скрывающий эмоции за маской хладнокровия. Тадек сталкивается с тьмой не только во внешнем мире, но и в собственной душе, что Керри тонко передает.
Актер тщательно изучил материалы дела, легшего в основу сюжета, чтобы достоверно изобразить переживания своего героя. Хотя «Настоящее преступление» получило смешанные отзывы, игру Керри внесли в список достоинств картины.
5. «Шучу»
В 2018 году на платформе Showtime вышел первый сезон многосерийной драмы «Шучу», где Джим Керри сыграл популярного ведущего Джеффа Пиччирилло, более известного как Мистер Пиклз. Проект стал второй совместной работой Керри и Гондри.
Пытаясь справиться с потерей сына и семьи, Джефф постепенно теряет контроль над собственной жизнью, что отражается и на его телевизионном образе. Однако герой отчаянно пытается балансировать между телевизионным образом жизнерадостного Мистера Пиклза и личной трагедией.
Джим и на этот раз отдался роли и раскрыл главную тему фильма — как трудно казаться счастливым, когда в душе царит хаос. «Шучу» получил высокие оценки критиков и зрителей.