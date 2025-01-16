Известно, что у режиссера была диагностирована эмфизема легких на фоне постоянного курения табака, последствия болезни послужили причиной его смерти. Линч пристрастился к курению в раннем возрасте и так и не смог побороть эту зависимость на протяжении всей жизни, отказавшись от курения лишь в последние два года. Сообщается, что он не мог передвигаться без кислородной маски.