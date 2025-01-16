Умер Дэвид Линч — американский режиссер и сценарист, известный своими экспериментальными киноработами, включая сериал «Твин Пикс». Вспоминаем факты биографии и его самые известные фильмы и сериалы.
Дата и причина смерти
О смерти 78-летнего Дэвида Линча стало известно 16 января 2025 года — режиссер не дожил до своего 79-летия всего четыре дня, его день рождения приходится на 20 января.
Об уходе из жизни сообщили его близкие, опубликовав сообщение на странице Линча в соцсетях:
С глубоким сожалением мы, его семья, сообщаем о том, что ушел из жизни Дэвид Линч, человек и художник. В мире образовалась большая дыра после его ухода, но, как говорил он сам: «Смотрите на пончик, а не на дыру»
Известно, что у режиссера была диагностирована эмфизема легких на фоне постоянного курения табака, последствия болезни послужили причиной его смерти. Линч пристрастился к курению в раннем возрасте и так и не смог побороть эту зависимость на протяжении всей жизни, отказавшись от курения лишь в последние два года. Сообщается, что он не мог передвигаться без кислородной маски.
Краткая биография
Дэвид Линч родился 20 января 1946 года в США, в штате Монтана, в семье ученого-агронома и преподавательницы английского языка. С юности увлекался живописью и впоследствии поступил в Академию изящных искусств в Пенсильвании. Там он заинтересовался кино, увлекшись мультипликацией, и создал свой первый короткометражный мультфильм.
Позже, сняв несколько экспериментальных короткометражек, получил стипендию Американского института киноискусства (AFI), а затем переехал в Лос-Анджелес заниматься и изучать кино.
Свой дебютный полнометражный фильм «Голова-ластик» Дэвид Линч снимал почти пять лет. Несмотря на отсутствие широкого проката, лента все равно обрела популярность и привлекла внимание к своему создателю представителей индустрии. Второй фильм Линча «Человек-слон» уже был профинансирован голливудским продюсером и получил широкое признание, в частности, удостоившись 8 номинаций на премию «Оскар».
В начале 1980-х Линчу поступило предложение заняться масштабной экранизацией фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», которая после своего выхода подверглась критике, однако впоследствии обрела статус культовой. Сам режиссер также остался недоволен лентой из-за вмешательства студии в работу художника.
В 1990-м году вместе с продюсером Марком Фростом Дэвид Линч приступил к созданию мистического сериала «Твин Пикс», где и сам сыграл второстепенную роль. В центре сюжета — расследование загадочного убийства старшеклассницы Лоры Палмер в тихом провинциальном американском городке.
Параллельно режиссер снимал полнометражный фильм «Дикие сердцем» с Николасом Кейджем, лента удостоилась главного приза Каннского кинофестиваля. Несколькими годами позже Линч был отмечен в Каннах как лучший режиссер за «Малхолланд Драйв».
Среди других известных работ Дэвида Линча — «Шоссе в никуда», «Внутренняя империя», «Синий бархат». В 2017 году Линч неожиданно для всех снял продолжение «Твин Пикса», пригласив к участию в третьем сезоне сериала его звезд, включая Кайла МакЛоклена в роли агента Купера.
Дэвид Линч считается одним из главных экспериментальных режиссеров в истории кинематографа, основателем особого киноязыка, автором многих киноприемов и подходов, которые сегодня используются в массовом кино. Он обладатель почетных наград Венецианского кинофестиваля и премии «Оскар».
Линч был четыре раза женат, у него двое сыновей и двое дочерей от разных браков.