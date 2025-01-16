Умер режиссер Дэвид Линч

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Американский режиссер и сценарист Дэвид Линч, известный в том числе как создатель сериала «Твин Пикс», умер на 79-м году жизни, сообщила его семья.
«С глубоким сожалением мы, его семья, сообщаем о том, что ушел из жизни Дэвид Линч, человек и художник», — говорится в сообщении на странице Линча в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской, — прим. ТАСС). — Мир опустел без него, но, как он говорил: "Надо следить за пончиком, а не за дырой в нем"».
В 2024 году у Линча диагностировали эмфизему легких. Режиссер, художник и музыкант ушел из жизни за четыре дня до своего 79-го дня рождения 20 января.