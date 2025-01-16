Умер режиссер Дэвид Линч

«С глубоким сожалением мы, его семья, сообщаем о том, что ушел из жизни Дэвид Линч, человек и художник», — говорится в сообщении на странице Линча в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской, — прим. ТАСС). — Мир опустел без него, но, как он говорил: "Надо следить за пончиком, а не за дырой в нем"».