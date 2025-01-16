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Критики разгромили новый фильм от режиссера «Пилы» Ли Уоннелла

Картина «Вульфмен» набрала 58 процентов «свежести» на сайте Rotten Tomatoes

Новая картина известного режиссера хорроров Ли Уоннелла «Вульфмен» получила разгромные оценки критиков. На момент написания материала оценка фильма на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 58 процентов «свежести».

Согласно рецензиям на портале, перезапуск классического фильма ужасов 1941 года в исполнении режиссера «Пилы» не раскрывает никаких новых идей. Также фильм ругают за тяжелые и абстрактные диалоги, слабо проработанных персонажей и предсказуемость истории.

Впрочем, некоторые зрители отметили, что, с точки зрения подачи истории и визуальной составляющей, «Вульфмен» выглядит хорошо и свежо. Один из критиков заметил, что фильм является «захватывающим и напряженным», а неплохие спецэффекты, качественный звуковой дизайн и режиссерская рука дают ему «право на существование».