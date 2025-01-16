Критики разгромили новый фильм от режиссера «Пилы» Ли Уоннелла

Впрочем, некоторые зрители отметили, что, с точки зрения подачи истории и визуальной составляющей, «Вульфмен» выглядит хорошо и свежо. Один из критиков заметил, что фильм является «захватывающим и напряженным», а неплохие спецэффекты, качественный звуковой дизайн и режиссерская рука дают ему «право на существование».