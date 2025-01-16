Певцов отказался прекращать актерскую карьеру после скандала с «Ленкомом»

Российский актер Дмитрий Певцов заявил, что не собирается завершать актерскую деятельность после конфликта с театром «Ленком Марка Захарова».
Накануне народный артист сообщил об уходе из «Ленкома», где он прослужил больше 30 лет. Со стены в фойе театра убрали портрет актера, а его фото удалили из раздела артистов с официального сайта театра.
«Я нахожусь в прекрасной актерской форме. Поэтому заканчивать актерскую деятельность я не собираюсь», — цитирует Певцова РИА Новости. Он добавил, что с радостью согласится на заинтересовавшее его предложение.
Позже в «Ленкоме» уточнили, что прекращение сотрудничества с артистом инициировал творческий совет. Сам Певцов уверен, что большинство участников совета не голосовали против него.
Актер продолжает заниматься творческой деятельностью. Он задействован в спектакле «Лавр» Нового театра и в историческом шоу «Соборная площадь».
Ранее стало известно, что актриса Александра Захарова ушла из «Ленкома» вслед за Певцовым. У нее был давний конфликт с нынешним руководителем театра Марком Варшавером.