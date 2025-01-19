С точки зрения секса и напряжения «Плохая девочка» опережает перезапущенную в прошлом году «Эммануэль», но дело не в том, что в ленте Рейн эти ингредиенты присутствуют в избытке, а в том, что в «Эммануэли» их было до смешного мало. Рейн хотела снять провокационное и неоднозначное кино; с неоднозначностью все более-менее сложилось, а вот спровоцировать автору удалось разве что критиков — те наперебой стали утверждать, что давно не видели ничего столь смелого. И критики, и создательница фильма, пожалуй, недооценивают искушенность аудитории.