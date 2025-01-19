О чем фильм «Плохая девочка»
Роми Мэтис, глава успешной нью-йоркской компании, мать двоих дочерей-подростков и супруга театрального режиссера, заводит роман с молодым интерном Сэмюэлем. Роми — начальница, Сэмюэль — подчиненный, но когда дело доходит до секса, роли меняются: она подчиняется, он доминирует.
Именно такой подход интересен героине; традиционный секс, который она по-прежнему практикует с мужем, ее не возбуждает. Проблема в том, что увлечение Сэмюэлем начинает отражаться на профессиональной и семейной жизни Роми, не желающей терять ни карьеру, ни семью.
Зачем смотреть
«Плохая девочка» — эротический триллер со звездами: роль Роми исполнила Николь Кидман, ее мужа Джейкоба сыграл Антонио Бандерас. Кидман, безусловно, хороша; на Венецианском фестивале, где состоялась премьера картины, ее даже отметили премией как лучшую актрису. Понять, насколько заслуженной была эта награда, без ознакомления с прочими фильмами из конкурса довольно сложно, но Кидман в любом случае крайне убедительна в роли бизнес-леди, прячущей неутолимое желание за холодным отстраненным фасадом.
Джейкоб в каком-то смысле находится на противоположном конце спектра: этот чувствительный мачо будто бы перебрался на большой экран из какого-то латиноамериканского сериала. Супруг главной героини время от времени даже выглядит комическим персонажем (например, он вяло реагирует на информацию о том, что жена десятки лет не получала с ним оргазмов, зато устраивает настоящую мексиканскую истерику после ее измены), но сам Бандерас неизменно остается органичным.
Харрис Дикинсон, 28-летний актер, сыгравший Сэмюэля, на фоне мэтров выглядит довольно блеклым. То есть в кадре-то он смотрится отлично (недаром же его назначили на роль модели в «Треугольнике печали»), но выдающихся актерских данных не демонстрирует. Впрочем, это может соответствовать задумке постановщицы и сценаристки фильма Халины Рейн: есть вероятность, что она и планировала наделить Сэмюэля единственным свойством — физической привлекательностью.
Почему можно не смотреть
С точки зрения секса и напряжения «Плохая девочка» опережает перезапущенную в прошлом году «Эммануэль», но дело не в том, что в ленте Рейн эти ингредиенты присутствуют в избытке, а в том, что в «Эммануэли» их было до смешного мало. Рейн хотела снять провокационное и неоднозначное кино; с неоднозначностью все более-менее сложилось, а вот спровоцировать автору удалось разве что критиков — те наперебой стали утверждать, что давно не видели ничего столь смелого. И критики, и создательница фильма, пожалуй, недооценивают искушенность аудитории.
Более того, если обойтись совсем без лукавства, придется признать назначение Дикинсона на ключевую роль ошибкой или как минимум просчетом. Очевидно, что на самом деле Рейн не планировала ограничиться одной физической привлекательностью, ей хотелось, чтобы Сэмюэль излучал еще и уверенность в себе, — с этой задачей актер явно не справляется.