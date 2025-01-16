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Стало известно, почему Робин Уильямс снизил гонорар на $7 млн за «Аладдина»

Актер захотел быть «частью анимационной традиции» Disney
Джинн / Робин Уильямс
Джинн / Робин УильямсИсточник: Rex / Fotodom.ru

Актер Робин Уильямс, которого не стало в 2014 году, сократил свой гонорар за мультфильм «Аладдин» более чем на $7 млн. Об этом сообщает The Mirror US со ссылкой на соцсети.

По информации издания, в TikTok завирусился ролик, в котором ведущий раскрывает причину снижения артистом своего гонорара за мультфильм 1992 года с $8 млн (примерно 822,5 млн рублей. — прим. Ред.) до $750 тыс. (порядка 77 млн рублей. — Ред.).

«Он хотел “оставить что-то прекрасное после себя” для своих детей», — сообщили в ролике.

Помимо первой причины, отмечает ведущий, Уильямс также захотел быть «частью анимационной традиции» Disney. В старых интервью, отмечает The Mirror US, эту информацию подтверждал и сам актер.

Робина Уильямса не стало в 2014 году на 64-м году жизни. Причиной кончины актера стала асфиксия (удушье). На протяжении многих лет известный артист боролся с алкогольной и наркотической зависимостями.

В мультфильме «Аладдин» Уильямс озвучил Джина. В его фильмографии более 100 картин — в том числе «Джуманджи», «Капитан Крюк», «Умница Уилл Хантинг» и другие.