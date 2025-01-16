50-летняя Олеся Судзиловская раскрыла, как поддерживает форму

«Чтобы проработать мышцы груди, есть множество средств. Для улучшения качества кожи используем отшелушивающие увлажняющие средства: скрабы и кремы. А вот для улучшения формы груди нам необходимы физические упражнения. Заметили, как после катания на лыжах, скандинавской ходьбы или просто ходьбы с активным включением работы рук, улучшается форма груди? Эти виды спорта в первом и во втором случаях заставляют работать мышцы груди, опираясь на палки, в третьем — еще отлично работает лимфодренаж. И от меня лично рекомендация: упражнение “планка”. Если получится выполнять утром и вечером по 1 минуте, результат не заставит себя ждать», — рассказала артистка.