50-летняя Олеся Судзиловская раскрыла, как поддерживает форму

Актриса Олеся Судзиловская поделилась в Telegram-канале секретами, как улучшить форму груди без операций. Звезда назвала физические упражнения, которые помогают ей в этом.
«Чтобы проработать мышцы груди, есть множество средств. Для улучшения качества кожи используем отшелушивающие увлажняющие средства: скрабы и кремы. А вот для улучшения формы груди нам необходимы физические упражнения. Заметили, как после катания на лыжах, скандинавской ходьбы или просто ходьбы с активным включением работы рук, улучшается форма груди? Эти виды спорта в первом и во втором случаях заставляют работать мышцы груди, опираясь на палки, в третьем — еще отлично работает лимфодренаж. И от меня лично рекомендация: упражнение “планка”. Если получится выполнять утром и вечером по 1 минуте, результат не заставит себя ждать», — рассказала артистка.
Знаменитость отмечала, что тренируется практически каждый день и не нарушает режим даже во время отпуска. По признанию актрисы, она не заставляет себя идти в зал, а делает это с радостью, потому что видит результаты своего труда и самодисциплины. Судзиловская не скрывает, что довольна отражением в зеркале, поэтому любит публиковать фото в откровенных купальниках и выходить в свет в «смелых» нарядах.
Артистка замужем за бизнесменом Сергеем Дзебанем, пара официально зарегистрировала отношения в 2009 году. У супругов двое общих детей: их старшему сыну Артему 16 лет, а младшему Майку 8 лет.
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