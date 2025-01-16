Кэмерон Диаз впервые за пять лет появилась на закрытой премьере фильма. 52-летняя актриса прилетела в Берлин, чтобы презентовать новый фильм «Снова в деле» со своим участием. Зрители смогут посмотреть киноленту 17 января на Netflix.
Для светского выхода звезда комедии «Маска» выбрала строгий наряд. Она надела полупрозрачную блузку с черным топом и брюки в тон с завышенном талией.
Образ Диаз дополнил длинный черный плащ. Актриса собрала волосы в небрежный пучок, оставив несколько прядей у лица, и сделала яркий макияж, подчеркнув голубые глаза и накрасив губы красной помадой.
На красную дорожку Диаз вышла в компании коллеги Джейми Фокса, с которым сыграла в картине. Именно он предложил актрисе вместе сняться в проекте. Звезды сыграли бывших спецагентов ЦРУ, которые много лет назад оставили работу, чтобы построить нормальную семейную жизнь. Однако после того, как их реальные личности оказываются раскрыты, герои вновь берутся за старое и возвращаются в мир шпионажа.
Картина стала первой в творческой биографии Диаз после десятилетнего перерыва. Последний фильм с ее участием — «Другая женщина» — вышел в 2014 году. Звезда признавалась, что решила сделать паузу в карьере из-за семьи.
«Тогда мне казалось, что я просто должна это сделать, вернуть свою жизнь себе. Ничто не могло заставить меня отказаться от жизни, которую я хотела построить. Для меня все эти годы самым важным было создание семьи», — говорила актриса в одном из интервью.
Напомним, в 2015 году Кэмерон Диаз вышла замуж за музыканта Бенджи Мэддена. Спустя четыре года у пары родилась дочь Рэддикс. В 2024-м супруги во второй раз стали родители — на свет появился их сын. Именно супруг предложил актрисе вернуться в кинематограф и продолжить заниматься любимым делом.