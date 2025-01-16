На красную дорожку Диаз вышла в компании коллеги Джейми Фокса, с которым сыграла в картине. Именно он предложил актрисе вместе сняться в проекте. Звезды сыграли бывших спецагентов ЦРУ, которые много лет назад оставили работу, чтобы построить нормальную семейную жизнь. Однако после того, как их реальные личности оказываются раскрыты, герои вновь берутся за старое и возвращаются в мир шпионажа.