Тимоти Шаламе оштрафовали за въезд на премьеру фильма на велосипеде

Голливудского актера Тимоти Шаламе оштрафовали за то, что он приехал на велосипеде на презентацию фильма. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Шаламе въехал на велосипеде на красную дорожку премьеры байопика о Бобе Дилане со своим участием «Боб Дилан: Никому не известный». Актер в эфире французского ток-шоу Quotidien рассказал, что получил штраф на $79 за свой поступок. Причиной стало то, что он находился на территории лондонского кинотеатра BFI Southbank, где парковка запрещена.
«Я получил штраф в размере 65 фунтов стерлингов (около $79), и на самом деле это было ужасно, потому что по сути это была своего рода реклама для них (компании, сдающей в аренду велосипеды)», — заявил артист.
До этого сообщалось, что Ксения Собчак назвала актера курьером из-за въезда на велосипеде на мероприятие.
«Ты: в ожидании своей доставки. Тем временем твой курьер: не посетить ли мне красную дорожку…» — пошутила журналистка.