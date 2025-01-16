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Тимоти Шаламе оштрафовали за въезд на премьеру фильма на велосипеде

Актера отштрафовали за неправильную парковку на велосипеде
Тимоти Шаламе
Тимоти ШаламеИсточник: Legion-Media.ru

Голливудского актера Тимоти Шаламе оштрафовали за то, что он приехал на велосипеде на презентацию фильма. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Шаламе въехал на велосипеде на красную дорожку премьеры байопика о Бобе Дилане со своим участием «Боб Дилан: Никому не известный». Актер в эфире французского ток-шоу Quotidien рассказал, что получил штраф на $79 за свой поступок. Причиной стало то, что он находился на территории лондонского кинотеатра BFI Southbank, где парковка запрещена.

«Я получил штраф в размере 65 фунтов стерлингов (около $79), и на самом деле это было ужасно, потому что по сути это была своего рода реклама для них (компании, сдающей в аренду велосипеды)», — заявил артист.

До этого сообщалось, что Ксения Собчак назвала актера курьером из-за въезда на велосипеде на мероприятие.

«Ты: в ожидании своей доставки. Тем временем твой курьер: не посетить ли мне красную дорожку…» — пошутила журналистка.