Звезда «Холопа» показала редкое фото с 12-летней сестрой из отпуска

Она также отметила, что фотографию сделала их с сестрой мама, актриса Ксения Раппопорт. Звезда фильма «Лед» была одета в черную майку, светлую джинсовую мини-юбку и шлепки. Актриса распустила волосы и отказалась от макияжа. Ее сестра выбрала похожий наряд, а также собрала волосы в хвост и подкрасила глаза.