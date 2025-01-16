Звезда «Холопа» показала редкое фото с 12-летней сестрой из отпуска

Аглая Тарасова в личном блоге поделилась новым фото со своей младшей сестрой Софией. Звезда комедии «Холоп 2» прогулялась с 12-летней родственницей по торговому центру в Пхукете. Девушки позировали в обнимку, держа в руках пакеты с покупками.
«Случайный кадр подросших отпрысков», — подписала снимок 30-летняя актриса.
Она также отметила, что фотографию сделала их с сестрой мама, актриса Ксения Раппопорт. Звезда фильма «Лед» была одета в черную майку, светлую джинсовую мини-юбку и шлепки. Актриса распустила волосы и отказалась от макияжа. Ее сестра выбрала похожий наряд, а также собрала волосы в хвост и подкрасила глаза.
Напомним, Аглая Тарасова родилась в отношениях актрисы Ксении Раппопорт и бизнесмена Виктора Тарасова. В союзе с актером Юрием Колокольниковым у Раппопорт родилась дочь София. Звезды расстались в 2014 году.
В конце прошлого года стало известно, что Юрий Колокольников тайно женился на коллеге Вильме Кутавичюте. Актер появился на премьере фильма «Последний Ронин» в компании новой супруги.