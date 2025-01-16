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Звезда «Холопа» показала редкое фото с 12-летней сестрой из отпуска

Аглая Тарасова проводит время с родственницей в Таиланде

Аглая Тарасова в личном блоге поделилась новым фото со своей младшей сестрой Софией. Звезда комедии «Холоп 2» прогулялась с 12-летней родственницей по торговому центру в Пхукете. Девушки позировали в обнимку, держа в руках пакеты с покупками.

Аглая Тарасова с сестрой Софией, фото: соцсети
Аглая Тарасова с сестрой Софией, фото: соцсети

«Случайный кадр подросших отпрысков», — подписала снимок 30-летняя актриса.

Она также отметила, что фотографию сделала их с сестрой мама, актриса Ксения Раппопорт. Звезда фильма «Лед» была одета в черную майку, светлую джинсовую мини-юбку и шлепки. Актриса распустила волосы и отказалась от макияжа. Ее сестра выбрала похожий наряд, а также собрала волосы в хвост и подкрасила глаза.

Напомним, Аглая Тарасова родилась в отношениях актрисы Ксении Раппопорт и бизнесмена Виктора Тарасова. В союзе с актером Юрием Колокольниковым у Раппопорт родилась дочь София. Звезды расстались в 2014 году.

В конце прошлого года стало известно, что Юрий Колокольников тайно женился на коллеге Вильме Кутавичюте. Актер появился на премьере фильма «Последний Ронин» в компании новой супруги.