Дженнифер Лопез раскритиковали за помощь пострадавшим от пожаров в Калифорнии

«Она должна пожертвовать более 5 миллионов и пойти туда и помочь физически. Никто не хочет носить ее фирменную одежду», «Центры пожертвований уже несколько дней говорят, что не принимают одежду. У них ее гораздо больше, чем нужно. Им нужны деньги, еда и жилье», «Сомневаюсь, что большинство из того, что она пожертвовала, может быть использовано простыми людьми. Лучше бы она это продала или просто отдала наличными», «Способ раздать одежду, которую она получила бесплатно, и получить внимание», — писали интернет-пользователи в комментариях.