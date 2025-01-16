Дженнифер Лопез раскритиковали за помощь пострадавшим от пожаров в Калифорнии

Певица и актриса Дженнифер Лопез пожертвовала свою дизайнерскую одежду и аксессуары пострадавшим от масштабных пожаров в Калифорнии. Об этом сообщает издание Daily Mail.
«Это было огромное количество вещей, и они стоят целое состояние. Там много удобной одежды, такой как толстовки и джинсы, просто повседневные вещи, которые помогут людям встать на ноги. Там есть кроссовки, свитера и куртки, идеально подходящие для зимы. Дженнифер собирала одежду последние 30 лет, так что ей было из чего выбирать», — рассказал инсайдер из окружения звезд.
Актриса также направила косметику своего бренда JLO, в том числе очищающие средства и увлажняющие кремы.
Читатели Daily Mail не оценили поступок знаменитости.
«Она должна пожертвовать более 5 миллионов и пойти туда и помочь физически. Никто не хочет носить ее фирменную одежду», «Центры пожертвований уже несколько дней говорят, что не принимают одежду. У них ее гораздо больше, чем нужно. Им нужны деньги, еда и жилье», «Сомневаюсь, что большинство из того, что она пожертвовала, может быть использовано простыми людьми. Лучше бы она это продала или просто отдала наличными», «Способ раздать одежду, которую она получила бесплатно, и получить внимание», — писали интернет-пользователи в комментариях.
До этого сообщалось, что Анджелина Джоли и ее дети работают волонтерами в Лос-Анджелесе.