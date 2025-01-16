И хоть Грея нельзя в полной мере считать человеком военным, именно с этого образа мы и начнем. Потому что в судьбе актера он сыграл значимую роль, закрепив за ним амплуа романтического героя и героя-любовника, чью внешность считали эталонной. А моряк, по большому счету, тот же военный, да и камзол с широкополой шляпой шли Василию Лановому не меньше кителя и погон.