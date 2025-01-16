О нем грезили все женщины Советского Союза — красота, стать, благородство. Именно поэтому актер прекрасно смотрелся в любой военной форме, и не только военной. Режиссеры охотно приглашали Василия Ланового на роли умных, верных и преданных офицеров. А его внешняя привлекательность добавляла образам еще и большую долю романтизма.
«Алые паруса»
Вышедший на экраны в 1961 году фильм Александра Птушко «Алые паруса» стал невероятно популярным, хотя разве у такой известной и романтической истории могла быть другая судьба? Но справедливости ради отметим, что успех ленте обеспечили талант и внешность главных героев — капитана Грея и Ассоль в исполнении Василия Ланового и Анастасии Вертинской.
И хоть Грея нельзя в полной мере считать человеком военным, именно с этого образа мы и начнем. Потому что в судьбе актера он сыграл значимую роль, закрепив за ним амплуа романтического героя и героя-любовника, чью внешность считали эталонной. А моряк, по большому счету, тот же военный, да и камзол с широкополой шляпой шли Василию Лановому не меньше кителя и погон.
«Война и мир»
В киноэпопее Сергея Бондарчука любимец театральной публики, герой-любовник и покоритель женских сердец мечтал сыграть Андрея Болконского. Но Бондарчук уже видел в этом образе не менее талантливого и привлекательного Вячеслава Тихонова, поэтому предложил Лановому значимого, но отрицательного персонажа — Анатоля Курагина, который играет в судьбе Наташи Ростовой роковую роль.
Бессердечный франт и коварный соблазнитель, такой персонаж не сразу получил одобрение актера, режиссер его долго уговаривал. «Сторговались» на эпизоде, в котором Анатолю после Бородинского сражения ампутируют ногу, — для Василия Семеновича эта сцена, очевидно, была важна как непростая актерская задача.
Впервые «перейдя на сторону зла», Лановой не ошибся — эта роль обеспечила ему новый виток развития карьеры. За Курагиным в картине «Война и мир» последовали другие безупречно сыгранные им персонажи с неоднозначной репутацией.
«Анна Каренина»
За картиной «Война и мир» последовало приглашение в экранизацию другого произведения Льва Толстого «Анна Каренина». В образе графа Алексея Вронского Александр Зархи видел только Ланового, а вот на роль Анны он утвердил Татьяну Самойлову, бывшую супругу актера, с которой они прошли через сложный и болезненный развод. Артисты с ситуацией справились блестяще и даже признавались, что это опыт супружества помог им на съемочной площадке.
И хоть не влюбиться во Вронского-Ланового в офицерском мундире не было никаких шансов, актеру мастерски удалось передать суть этого человека — его персонаж холоден и расчетлив. Фильм с участием Василия Семеновича среди экранизаций романа считается эталонным.
«Приступить к ликвидации»
Фильм режиссера Бориса Григорьева рассказывает о сложных событиях конца Великой Отечественной войны, когда жестокие профашистские банды мародерствовали и убивали на уже освобожденных территориях. Отдел по борьбе с бандитизмом раскрывает всю цепочку преступлений, которая тянется из Белоруссии в Москву.
В «Приступить к ликвидации» актер вновь исполняет отрицательную роль, как сейчас сказали бы — «оборотня в погонах». Его персонаж — полковник Вадим Чистяков поначалу кажется честным офицером, но на деле он преступник. Образ получился живым, а военный детектив благодаря Лановому заиграл новыми красками.
«Любовь Яровая»
Драма Владимира Фетина вышла на экраны в 1970 году. Прекрасный актерский состав — Василий Шукшин, Анатолий Папанов, Людмила Чурсина, Кирилл Лавров — во многом обеспечил ленте успех.
По сюжету в разгар гражданской войны «красные» противостоят «белым», но предатель едва не срывает все планы и ставит взрыв моста под угрозу. Характерно, что Василий Семенович вновь играет здесь антагониста — белогвардейского шпиона, выдающего себя за комиссара. Вероятно, исход кастинга обеспечила его аристократическая внешность.
Фильм «Любовь Яровая» — наивный, наполненный высокопарными революционными лозунгами, но актерскую работу Василия Ланового это ничуть не умаляет.
«Офицеры»
Роль Ивана Вараввы стала самой известной, самой популярной в его карьере. Но изначально актер отказывался от съемок в фильме Владимира Рогового. Персонаж казался Лановому неубедительным, он не верил, что такой сильный, мужественный человек, офицер, может много лет любить женщину и ничего не предпринять, чтобы добиться взаимности.
В итоге образ получился настолько ярким (так много было в нем мужественности, верности, благородства, офицерской доблести), что Варавва стал символом патриотизма. Работу оценили не только простые зрители, но и руководство страны. Были созданы и установлены две скульптурные группы по мотивам фильма.
«Семнадцать мгновений весны»
Из Василия Ланового получился бы не только Андрей Болконский, но и Штирлиц. Но судьба вновь отдала главную роль Вячеславу Тихонову. Впрочем, любой персонаж в этой культовой многосерийной драме 1973 года хорошо запомнился нескольким поколениям зрителей. Сериал знают наизусть и пересматривают снова и снова.
В «Семнадцати мгновениях весны» Василий Семенович сыграл реального исторического персонажа — обергруппенфюрера Вольфа. Но согласился он на это после долгих уговоров. В детстве актер пережил все ужасы оккупации, поэтому играть врага и надевать ненавистную форму не хотел. Артиста убедили слова о том, что противник был мощным, умным, и именно таким Лановой его изобразил. По слухам, прототипу, чудом уцелевшему после разгрома Третьего рейха, настолько понравилась игра советской звезды, что тот в знак признательности передал ему бутылку коньяка.
«Дни Турбиных»
В трехсерийном фильме «Дни Турбиных» по пьесе Михаила Булгакова режиссером, сценаристом и исполнителем одной из ролей стал Владимир Басов. Для 1976 года его фильм был полным откровением: белогвардейских офицеров Басов изобразил не бестолковыми чурбанами — такой штамп сложился в революционном искусстве, а думающими, образованными и порядочными людьми.
Пьесу играли еще при Сталине, Басов тоже видел эти спектакли и мечтал снять фильм. Удивительным образом его сценарий был утвержден, но с поправками, и съемки состоялись. Поручик Леонид Шервинский в исполнении Василия Ланового — настоящий дворянин, творческий человек, вовлеченный в войну. Его личная драма переплетается с переживаниями за страну, и это делает и образ, и картину в целом невероятно глубокими.
«Анна и Командор»
Дуэт Алисы Фрейндлих и Василия Ланового в фильме Евгения Хринюка «Анна и Командор» так полюбился зрителям, что картина входит в список самых кассовых фильмов Советского Союза. В центре сюжета вдова видного ученого, которая делится своими воспоминаниями с журналистом. Прозвище Командор ее муж, начальник военного НИИ, получил за несгибаемый нрав и упорство в достижении целей. В исполнении Василия Семеновича этот персонаж выглядит очень правдоподобно. А их красивый роман с женой Анной добавляет образу актера романтические нотки.
«Петровка, 38»
На этот раз Лановой предстает перед зрителями в милицейской форме, но сути это не меняет. Перед нами снова честный, неподкупный майор уголовного розыска Владислав Костенко. Режиссер детектива Борис Григорьев сделал персонажа сквозным, он участвует в двух фильмах «Петровка, 38» и «Огарева, 6». Был снят и третий, но там на главную роль утвердили Олега Басилашвили.