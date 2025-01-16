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Звезду Болливуда госпитализировали после нападения грабителя с ножом

Актер Саиф Али Кхан пострадал во время нападения на его дом
Саиф Али Кхан
Саиф Али КханИсточник: Legion-Media.ru

Звезду Болливуда Саифа Али Кхана госпитализировали в индийском Мумбаи после нападения взломщика с ножом. Об этом сообщает Independent.

Инцидент произошел в ночь на 16 января, когда 54-летний актер и его 44-летняя супруга актриса Карина Капур Кхан, а также их сыновья 7 и 3 лет спали. Дети и женщина не пострадали.

«Вчера поздно вечером неизвестный вошел в дом актера Саифа Али Кхана и вступил в перепалку с его горничной. Когда актер попытался вмешаться и усмирить мужчину, он напал на него и ранил. Полиция расследует дело», — говорится в заявлении полиции Мумбаи.

Представители актера заявили, что произошла попытка ограбления. В мумбайской больнице уточнили, что Али Кхану нанесли шесть ножевых ранений, в том числе глубокие порезы в области позвоночника и шеи.

Сейчас допрашивают троих работников Али Кхана, один из которых также пострадал во время нападения.

С 1993 года Саиф Али Кхан снялся в более чем 60 фильмах, включая «Омкара» (2006) — адаптацию «Отелло» Уильяма Шекспира.

На счету артиста несколько наград, в том числе Национальная кинопремия и «Падма Шри» — четвертая по величине гражданская награда в Индии.