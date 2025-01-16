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41-летняя Юлия Снигирь показала фигуру в топе с голой спиной

Актриса снялась в топе с вырезом на спине
Юлия Снигирь, фото: соцсети
Юлия Снигирь, фото: соцсетиИсточник: Газета.Ru

Актриса Юлия Снигирь снялась в топе с открытой спиной. Снимками она поделилась в соцсети.

41-летняя звезда позировала в белых джинсах и черном боди с голой спиной. Волосы она распустила и отказалась от макияжа.

Снигирь и Евгений Цыганов зарегистрировали отношения уже после рождения общего ребенка. Они официально стали мужем и женой в 2019 году. До этого актриса восемь лет состояла в браке с Алексеем Снигирем, а Цыганов — в отношениях с коллегой Ириной Леоновой, у бывшей пары семеро общих детей. Они расстались в 2015 году, когда артистка была беременна.

По словам звезды «Мастера и Маргариты», он не бросал свою семью и наладил общение с экс-возлюбленной. Цыганов также подчеркивал, что Снигирь не имеет отношения к его разрыву с Леоновой. Актриса признавалась в интервью Ксении Собчак, что хорошо ладит с сыновьями и дочерьми мужа от предыдущих отношений, а с их старшей девочкой Полиной общается как с подругой. Дети Цыганова часто бывают у отца в гостях, поскольку живут в соседнем доме. Он говорил, что старается быть строгим родителем, а также проводить время тет-а-тет с каждым ребенком, но у него это не всегда получается.