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Анна Чиповская появилась на публике после слухов о разводе

Актриса вышла в свет с коллегой Никитой Григорьевым

Актриса Анна Чиповская вышла на публику с артистом Никитой Григорьевым после слухов о разводе с Дмитрием Ендальцевым. Снимками она поделилась в соцсети.

Никита Григорьев, Юлия Хлынина и Анна Чиповская, фото: соцсети
Никита Григорьев, Юлия Хлынина и Анна Чиповская, фото: соцсети
Никита Григорьев и Анна Чиповская, фото: соцсети
Никита Григорьев и Анна Чиповская, фото: соцсети

Чиповская появилась на дне рождения Юлии Хлыниной. Актрису уже видели с Григорьевым на новогодней вечеринке. Известно также, что ее бывший муж провел Новый год с новой возлюбленной Викторией.

Знаменитость дебютировала в кино в 2003 году в сериале «Операция “Цвет нации”». Она получила первую популярность после выхода фильма «Елки 2». В ее фильмографии более 60 работ. Чиповская снималась в таких проектах, как «Я тебя люблю — Je t’aime», «Последний министр», «Оттепель», «Пассажиры», «Псих», «Любви не бывает?», «Хоккейные папы».

Ранее Анна Чиповская пожаловалась на сталкера в соцсети.