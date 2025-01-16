Анна Чиповская появилась на публике после слухов о разводе

Актриса Анна Чиповская вышла на публику с артистом Никитой Григорьевым после слухов о разводе с Дмитрием Ендальцевым. Снимками она поделилась в соцсети.
Чиповская появилась на дне рождения Юлии Хлыниной. Актрису уже видели с Григорьевым на новогодней вечеринке. Известно также, что ее бывший муж провел Новый год с новой возлюбленной Викторией.
Знаменитость дебютировала в кино в 2003 году в сериале «Операция “Цвет нации”». Она получила первую популярность после выхода фильма «Елки 2». В ее фильмографии более 60 работ. Чиповская снималась в таких проектах, как «Я тебя люблю — Je t’aime», «Последний министр», «Оттепель», «Пассажиры», «Псих», «Любви не бывает?», «Хоккейные папы».
Ранее Анна Чиповская пожаловалась на сталкера в соцсети.