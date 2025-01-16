55-летняя Рене Зеллвегер снялась в облегающем жакете после похудения

Впервые об отношениях Зеллвегер и Анстеда стало известно в июне 2021 года. Тогда же Анстед официально развелся со своей супругой Кристиной Холл — они были женаты менее двух лет и воспитывали общего сына Хадсона, а о разрыве объявили еще в сентябре 2020-го. Что касается Рене Зеллвегер, то с 2002 по 2005 год она была замужем за кантри-певцом Кенни Чесни, а позже долго встречалась с Дойлом Брэмхоллом II, с которым рассталась в 2019 году.