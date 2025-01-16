Хью Джекмана осудили за публичный поцелуй с новой возлюбленной

Отношения Хью Джекмана и Саттон Фостер набирают обороты. На днях влюбленные попали под объективы папарацци и приковали к себе все внимание.
Пара, ожидая заказ в ресторане быстрого питания, не скрывали своих чувств. Хью и Саттон были замечены на парковке в машине, где они обнимались и целовались, что вызвало критику в сети.
«Абсолютно нет причин делать это публично. Деборе было бы больно видеть Хью с другой», «Все же стоило подумать о бывшей жене», — высказались поклонники.
Впрочем, нашлись и те, кто порадовался за пару.
«Хороший парень просто влюбился», «Хью и Саттон гармонично смотрятся вместе, не всю же жизнь им прятаться», «В жизни так бывает, не стоит судить», — обсудили пользователи