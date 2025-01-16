Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Хью Джекмана осудили за публичный поцелуй с новой возлюбленной

Актера раскритиковали за публичное проявление чувств
Хью Джекман и Саттон Фостер
Хью Джекман и Саттон ФостерИсточник: Legion-Media.ru

Отношения Хью Джекмана и Саттон Фостер набирают обороты. На днях влюбленные попали под объективы папарацци и приковали к себе все внимание.

Пара, ожидая заказ в ресторане быстрого питания, не скрывали своих чувств. Хью и Саттон были замечены на парковке в машине, где они обнимались и целовались, что вызвало критику в сети.

«Абсолютно нет причин делать это публично. Деборе было бы больно видеть Хью с другой», «Все же стоило подумать о бывшей жене», — высказались поклонники.

Впрочем, нашлись и те, кто порадовался за пару.

«Хороший парень просто влюбился», «Хью и Саттон гармонично смотрятся вместе, не всю же жизнь им прятаться», «В жизни так бывает, не стоит судить», — обсудили пользователи