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Джастин Бальдони пожаловался на издевательства со стороны Райана Рейнольдса

Режиссер фильма «Все закончится на нас» считает, что актер высмеял его в новом «Дэдпуле»
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
Блейк Лайвли и Райан РейнольдсИсточник: Legion-Media.ru

Режиссер фильма «Все закончится на нас» Джастин Бальдони заявил, что Райан Рейнольдс «грубо поиздевался» над ним в фильме «Дэдпул и Росомаха», который вышел в июле минувшего года. Об этом сообщает Variety.

На данный момент Бальдони судится с супругой Рейнольдса, актрисой Блейк Лайвли. В конце декабря звезда «Сплетницы» подала в суд на режиссера, обвинив его в домогательствах и организации клеветнической кампании против нее. Также, по словам Лайвли, Бальдони осуждал ее за лишний вес.

7 января Бальдони написал письмо к боссам Marvel и Disney с требованием сохранить все жалобы, касающиеся Райана Рейнольдса. Он уверен, что муж Лайвли высмеял его в эпизоде нового «Дэдпула», который выпустили студии.

Речь идет о моменте, когда герой Найспул произносит: «Где, ради всего святого, координатор по интимным сценам?» Потом он хвалит Ледипул, которую сыграла Блейк Лайвли, за то, что она пришла в форму после родов.

Также, обращает внимание Бальдони, в титрах Лайвли благодарит не мужа, а Гордона Рейнольдса — именно так в фильме указан актер, сыгравший Найспула.