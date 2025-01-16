Джастин Бальдони пожаловался на издевательства со стороны Райана Рейнольдса

На данный момент Бальдони судится с супругой Рейнольдса, актрисой Блейк Лайвли. В конце декабря звезда «Сплетницы» подала в суд на режиссера, обвинив его в домогательствах и организации клеветнической кампании против нее. Также, по словам Лайвли, Бальдони осуждал ее за лишний вес.