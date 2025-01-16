Права на показ «Волшебника Изумрудного города» приобрели более 80 стран

По его словам, интерес к картине проявили в государствах Латинской Америки, Ближнего Востока, Азии, Африки и Европы. Он назвал сложившуюся ситуацию безусловным успехом. Продюсер отметил, что «Волшебника Изумрудного города» уже показывают в кинотеатрах нескольких европейских стран, среди которых Бельгия, Великобритания, Люксембург, Нидерланды и Швейцария.