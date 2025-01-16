Коллега Евгении Добровольской рассказал, что она скучала по Михаилу Ефремову

В беседе с журналистами звезда франшизы «Холоп» вспомнил о последнем разговоре с приятельницей. Он рассказал, что актриса говорила о своем бывшем муже Михаиле Ефремове, который сейчас находится в колонии. В 2020 году он не справился с управлением и врезался в автомобиль, водитель которого погиб.