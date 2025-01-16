Коллега Евгении Добровольской рассказал, что она скучала по Михаилу Ефремову

Прощание с Евгенией Добровольской, которой не стало 10 января, состоялось накануне в МХТ им. А. П. Чехова, где она прослужила 33 года. С актрисой пришли проститься многие ее коллеги, в том числе Александр Самойленко.
В беседе с журналистами звезда франшизы «Холоп» вспомнил о последнем разговоре с приятельницей. Он рассказал, что актриса говорила о своем бывшем муже Михаиле Ефремове, который сейчас находится в колонии. В 2020 году он не справился с управлением и врезался в автомобиль, водитель которого погиб.
«Мы про Мишку говорили, как ему там тяжело, как она скучает без него…» — цитирует Самойленко издание «СтарХит».
Он также признался, что не общался с Добровольской во время ее болезни. Актер объяснил, что ему просто было сложно подобрать слова во время разговора с актрисой, которая всегда была оптимисткой.
«Я не знал, как с ней общаться, она настолько мощный человек, что слова соболезнования… она бы только посмеялась. Честно, я боялся с ней общаться…» — отметил артист.
Напомним, Евгения Добровольская и Михаил Ефремов прожили в браке семь лет, с 1990 по 1997 годы. У них родился сын Николай. Также у актрисы остались старший сын Степан, рожденный в ее первом браке с актером Вячеславом Барановым, сын Ян от Ярослава Бойко и дочь Анастасия, которая появилась в третьем браке артистки с кинооператором Дмитрием Мананниковым.