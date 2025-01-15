Брэд Питт отреагировал на инцидент с француженкой, обманутой мошенником

13 января стало известно, что дизайнер из Франции Энн стала жертвой мошенника, представившегося Брэдом Питтом. Изначально с женщиной связалась якобы мать голливудского актера и сказала, что подыскивает сыну жену. Потом ей позвонил уже мошенник, который назвался Питтом, втерся в доверие, после чего попросил деньги на якобы лечение рака легких. Из-за злоумышленника, сообщила Энн, она ушла от мужа.