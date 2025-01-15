Умер брат актрисы Светланы Немоляевой

В ноябре 2024 года стало известно, что артист упал у себя в квартире после того, как у него закружилась голова. В время падения Немоляев ударился затылком о стеклянный шкаф и получил травмы. Врачи скорой помощи отвезли режиссера в больницу, где ему наложили швы.