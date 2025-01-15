Умер брат актрисы Светланы Немоляевой

Артист и режиссер балета Государственного академического Большого театра России Всеволод Немоляев ушел из жизни.
«Сегодня, 30 минут назад, ушел из жизни Всеволод Немоляев. Он работал в театре с 1956 года. Был многие годы артистом балета, потом режиссером по составам», – заявили журналистам в ГАБТ.
Немоляеву было 87 лет. Артист ушел из жизни 15 января. Причины смерти пока не раскрываются.
Всеволод Немоляев родился в семье артистов и вырос в театральной среде. Его сестра – известная советская актриса Светлана Немоляева.
В ноябре 2024 года стало известно, что артист упал у себя в квартире после того, как у него закружилась голова. В время падения Немоляев ударился затылком о стеклянный шкаф и получил травмы. Врачи скорой помощи отвезли режиссера в больницу, где ему наложили швы.