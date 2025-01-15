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Бен Стиллер признался, что не понимает причину успеха фильмов с его участием

Актер считает свой комедийный стиль достаточно типичным
Бен Стиллер
Бен СтиллерИсточник: Rex / Fotodom.ru

Бен Стиллер, чья карьера достигла пика в 1990-х и 2000-х годах, поделился неожиданными размышлениями о своей популярности. В беседе с The New York Times в рамках подкаста The Interview артист откровенно рассказал, что для него остается загадкой феномен успеха фильмов с его участием.

Несмотря на внушительную фильмографию, включающую «Знакомство с родителями» и «Ночь в музее», сам актер считает свой комедийный стиль достаточно типичным для той эпохи. Стиллер также раскрыл любопытный факт: оказывается, на пике славы у него было немало противников. Некоторые недоброжелатели даже направляли в газеты письма с призывами прекратить приглашать его на съемки.

«Как-то раз я открыл L.A. Times, и там был один из писателей обратился через редакцию с просьбой: “Дорогой Боже, прекрати снимать Бена Стиллера в комедиях”. Я тогда подумал: “Не знаю, снимаюсь в кино, потому что мне просто нравится это”», — рассказал Стиллер.

Ранее актер вспомнил, как помирился с женой после разрыва.