Бен Стиллер признался, что не понимает причину успеха фильмов с его участием

Бен Стиллер, чья карьера достигла пика в 1990-х и 2000-х годах, поделился неожиданными размышлениями о своей популярности. В беседе с The New York Times в рамках подкаста The Interview артист откровенно рассказал, что для него остается загадкой феномен успеха фильмов с его участием.
Несмотря на внушительную фильмографию, включающую «Знакомство с родителями» и «Ночь в музее», сам актер считает свой комедийный стиль достаточно типичным для той эпохи. Стиллер также раскрыл любопытный факт: оказывается, на пике славы у него было немало противников. Некоторые недоброжелатели даже направляли в газеты письма с призывами прекратить приглашать его на съемки.
«Как-то раз я открыл L.A. Times, и там был один из писателей обратился через редакцию с просьбой: “Дорогой Боже, прекрати снимать Бена Стиллера в комедиях”. Я тогда подумал: “Не знаю, снимаюсь в кино, потому что мне просто нравится это”», — рассказал Стиллер.
Ранее актер вспомнил, как помирился с женой после разрыва.