Бен Стиллер признался, что не понимает причину успеха фильмов с его участием

«Как-то раз я открыл L.A. Times, и там был один из писателей обратился через редакцию с просьбой: “Дорогой Боже, прекрати снимать Бена Стиллера в комедиях”. Я тогда подумал: “Не знаю, снимаюсь в кино, потому что мне просто нравится это”», — рассказал Стиллер.