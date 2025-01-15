Режиссер «Шестого чувства» предстал перед судом по делу о плагиате на $81 млн

Иск на сумму $81 млн (почти 8,9 млрд рублей по нынешнему курсу. — прим. Ред.) против создателя «Шестого чувства» подала режиссер Франческа Грегорини. Она считает, что Шьямалан в своем сериале позаимствовал ключевые элементы из ее фильма «Эммануэль и правда о рыбах» 2013 года.