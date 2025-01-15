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Режиссер «Шестого чувства» предстал перед судом по делу о плагиате на $81 млн

Режиссера М. Найта Шьямалана обвинили в плагиате из-за сериала «Дом с прислугой»
М. Найт. Шьямалан
М. Найт. ШьямаланИсточник: Legion-Media.ru

Режиссер М. Найт Шьямалан предстал перед судом в связи с обвинениями в плагиате из-за сериала «Дом с прислугой». Об этом сообщает Independent.

Иск на сумму $81 млн (почти 8,9 млрд рублей по нынешнему курсу. — прим. Ред.) против создателя «Шестого чувства» подала режиссер Франческа Грегорини. Она считает, что Шьямалан в своем сериале позаимствовал ключевые элементы из ее фильма «Эммануэль и правда о рыбах» 2013 года.

На следующем суде присяжные посмотрят фильм Грегорини и первые три эпизода «Дома с прислугой», прежде чем адвокаты обеих сторон представят свои аргументы. Ожидается, что Шьямалан будет давать показания в ходе судебного разбирательства.

«Дом с прислугой» рассказывает о семейной паре, которая нанимает молодую девушку в качестве няни. Затем выясняется, что новорожденный — это кукла, которую травмированная кончиной мать считает живой.

В драме «Эммануэль и правда о рыбах» рассказывается о героине-подростке, которая устраивается работать няней у соседки, поразительно похожей на ее мать. Родительницы девочки не стало при родах.

«Это простое дело. Без “Эммануэль” не было бы “Дома с прислугой”», — утверждают адвокаты Грегорини.

Защитники Шьямалана считают, что режиссер «Эммануэли» стремится получить выгоду за работу, которую не делала. Создатели «Дома с прислугой» заявляют, что ничего не должны постановщице.

Франческа Грегорини подала иск к режиссеру вскоре после выхода шоу, но его отклонили в суде первой инстанции. В 2022-м году Девятый окружной апелляционный суд возобновил судебное разбирательство.