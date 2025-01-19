Марина Федункив, известная своими комедийными работами, появляется в фильме в образе ветеринарной акушерки Любы, которая отчаянно жаждет любви. Она обращается к шаману с тем, чтобы он избавил ее от большого родимого пятна на лице, из-за которого ее унижают местные жители и избегают мужчины.