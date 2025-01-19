Звезда «Реальных пацанов» и Comedy Woman Марина Федункив, которая в 2024 году впервые стала мамой, дебютировала в необычном амплуа, исполнив свою первую драматическую роль в хорроре «Шаман».
По сюжету, к шаману, уединенно живущему в юрте близ Енисея, обращаются люди с самыми разными просьбами: кто-то хочет получить 100 000 лайков в соцсетях, кто-то — увести из семьи любовника, а кто-то — вернуть погибших близких. За исполнение желания нужно заплатить особую цену — пройти обряд, выполнив задание, которое дадут просящему духи.
Марина Федункив, известная своими комедийными работами, появляется в фильме в образе ветеринарной акушерки Любы, которая отчаянно жаждет любви. Она обращается к шаману с тем, чтобы он избавил ее от большого родимого пятна на лице, из-за которого ее унижают местные жители и избегают мужчины.
Хотя сюжетная линия Любы полна трагизма и затрагивает серьезные социальные темы, именно героиня Федункив, разбавляющая свою печальную историю шутками, присказками и анекдотами, привносит в фильм комедийный элемент.
Хоррор «Шаман» снял дебютант в большом художественном кино Михаил Мерзликин, который шесть лет изучал шаманизм в Хакасии. Роль шамана в картине исполнил Заслуженный артист республики Хакасия Юрий Майнагашев. Также в фильме сыграли Заслуженная артистка Республики Тыва Ляна Ондур, Олег Васильков, Амаду Мамадаков, Янина Мелехова и молодая актриса Ананке Арейру, известная по роли Оли в сериале «Бедные смеются, богатые плачут».
Премьерный показ фильма состоялся в декабре 2024 года в рамках 3-го Открытого российского фестиваля авторского кино «Зимний». В широкий прокат картина вышла 16 января.