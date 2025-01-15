Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Батлер о съемках в «300 спартанцах»: «Каждый день кого-то увозили в больницу»

Джерард Батлер вспомнил, как снимался в культовом боевике Зака Снайдера
Джерард Батлер в фильме «300 спартанцев» (2006)
Джерард Батлер в фильме «300 спартанцев» (2006)Источник: Legion-Media.ru

Актер Джерард Батлер признался в беседе с People, что на съемках фильма Зака Снайдера «300 спартанцев» часто случались происшествия.

Батлер вспомнил, как ежедневно «кого-нибудь увозили в больницу».

«Идет боевая сцена. Оборачиваешься, а там уже парень лежит с копьем в глазу. В другой раз оборачиваешься, а там кто-то упал и сломал лодыжку. Ну, это было безумие», — поделился актер.

Батлер отметил, что тоже пострадал на съемках, однако не уточнил, какая травма у него была.

В январе 2023 года Батлер заявил, что получил травму на съемках фильма об авиакатастрофе «Крушение». Он рассказал, что во время одной из сцен он должен был чинить шасси самолета. Руки актера были испачканы жидкостью, которую он принял за искусственный съемочный реквизит. В реальности же это была синтетическая гидравлическая жидкость (создается на основе спирта и фосфорной кислоты), которой смазывают шасси.

Когда актер попытался стереть руками пот с лица, жидкость попала ему на кожу и едва не сожгла ее.