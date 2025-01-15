Батлер о съемках в «300 спартанцах»: «Каждый день кого-то увозили в больницу»

В январе 2023 года Батлер заявил, что получил травму на съемках фильма об авиакатастрофе «Крушение». Он рассказал, что во время одной из сцен он должен был чинить шасси самолета. Руки актера были испачканы жидкостью, которую он принял за искусственный съемочный реквизит. В реальности же это была синтетическая гидравлическая жидкость (создается на основе спирта и фосфорной кислоты), которой смазывают шасси.