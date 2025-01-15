Юра Борисов вошел в шорт-лист номинантов BAFTA

ЛОНДОН, 15 января. /ТАСС/. Российский актер Юра Борисов номинирован на главную кинопремию Великобритании, присуждаемую Британской академией кино и телевизионных искусств (BAFTA), в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора» (Anora, 2024) американского режиссера Шона Бэйкера.
Список претендентов огласили актриса Миа Маккенна-Брюс и актер Уилл Шарп в прямом эфире в ходе трансляции на YouTube-канале BAFTA.
Помимо Борисова, в короткий список номинантов в категории «Лучший актер второго плана» вошли Киран Калкин за фильм «Настоящая боль» (A Real Pain, 2024), Эдвард Нортон за роль в картине «Боб Дилан: Никому не известный» (A Complete Unknown, 2024), Гай Пирс за роль в «Бруталисте» (The Brutalist, 2024), Джереми Стронг за ленту «Ученик. Восхождение Трампа» (The Apprentice, 2024) и Кларенс Маклин за роль в фильме «Синг-Синг» (Sing Sing, 2023). В длинном списке присутствовал российский актер Марк Эйдельштейн, также снявшийся в «Аноре», однако он не попал в шортлист.
«Анора» поборется за «Бронзовую маску» и в категории «Лучший фильм». Конкуренцию этой картине составят «Бруталист» Брэйди Корбета, «Боб Дилан: Никому не известный» Джеймса Мэнголда, «Конклав» (Coclave, 2024) Эдварда Бергера и «Эмилия Перес» (Emilia Pérez, 2024) Жака Одиара. Лауреаты премии будут объявлены на церемонии 16 февраля.
Успех «Аноры» и Борисова
В мае прошлого года «Анора» была удостоена «Золотой пальмовой ветви» 77-го Каннского кинофестиваля. За свою роль Борисов ранее был номинирован на премию «Золотой глобус» и премию Гильдии киноактеров США. По мнению ряда критиков, он может также рассчитывать на номинацию на премию «Оскар».
По сюжету фильма молодая стриптизерша из Бруклина (Майки Мэдисон) внезапно выходит замуж за сына русского олигарха (Марк Эйдельштейн). Узнав об этом, родители парня (Дарья Екамасова и Алексей Серебряков) немедленно вылетают из Москвы в Нью-Йорк, чтобы во всем разобраться. Пытаясь расторгнуть нежеланный брак, они отправляют к молодоженам домой своего давнего знакомого Тороса (Карен Карагулян) с помощниками Гарником (Ваче Товмасян) и Игорем (Юра Борисов).
Среди наград Борисова три «Золотых орла» за лучшую мужскую роль в фильмах «Бык» (2020), «Калашников» (2021), «Капитан Волконогов бежал» (2022), «Золотой лист» за лучшую мужскую роль в спектакле «Зойкина квартира» (2013). Фильм «Купе номер 6» с Борисовым получил Гран-при 74-го Каннского кинофестиваля в 2021 году.