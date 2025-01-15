Звезда «Ворониных» снялась в бикини в день своего 43-летия

Актриса Екатерина Волкова снялась в бикини в день своего 43-летия. Звезда «Ворониных» позировала в ванне и поделилась кадрами в личном блоге.
«Сегодня я стала на один год старше, но кто считает? С днем рождения меня», — написала артистка.
Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Как всегда, шикарнейшая», «Невероятная», «Вы потрясающая», «Как всегда, огонь! Обжечься можно», «Потрясающе выглядите», «Красотка», «Не меняетесь с годами, поэтому можно их и не считать».
Волкова состоит в браке с ведущим, хореографом Андреем Карповым. Артистка не скрывает, что в 2013 году едва не развелась с супругом. Карпов тогда участвовал в шоу «Танцы со звездами», а его партнершей была актриса Елена Подкаминская. Знаменитость сильно ревновала мужа и не слышала «голос разума», поэтому закатывала истерики и скандалы, однако супругам удалось сохранить семью.
Звезда признавалась, что у них «кипят страсти» даже через 14 лет брака. По словам актрисы, они могут ярко выплеснуть эмоции, разъехаться, но «по-крупному» никто никого не обижает.
В 2011 году у пары родилась дочь Елизавета. Волкова подчеркивала, что ей тяжело давалось материнство — она не могла нормально высыпаться в течение двух лет. Артистка не хочет повторения подобной истории, поэтому не планирует пополнения в семье.