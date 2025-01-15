Звезда «Ворониных» снялась в бикини в день своего 43-летия

Волкова состоит в браке с ведущим, хореографом Андреем Карповым. Артистка не скрывает, что в 2013 году едва не развелась с супругом. Карпов тогда участвовал в шоу «Танцы со звездами», а его партнершей была актриса Елена Подкаминская. Знаменитость сильно ревновала мужа и не слышала «голос разума», поэтому закатывала истерики и скандалы, однако супругам удалось сохранить семью.