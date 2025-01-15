Тимоти Шаламе приехал на красную дорожку на велосипеде

«Посмотрите на меня, посмотрите на меня — я такой забавный», «Тем временем он прилетел в Великобританию (и полетит дальше в Париж и Рим) на частном самолете своей девушки», «Если это откроет двери для рекламы, то вскоре мы увидим знаменитостей с посудомоечными машинами, фенами и прочим на церемонии вручения “Оскара”», «Будет ли он пользоваться велосипедом, чтобы добраться до аэропорта, когда полетит в Штаты на частном самолете?», «Собирается оставить его валяться на улице», «Он продвигает Lime. Зачем еще это делать?», — возмущались читатели Daily Mail.