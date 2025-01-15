Тимоти Шаламе приехал на красную дорожку на велосипеде

Тимоти Шаламе презентовал байопик «Боб Дилан: Никому не известный». Премьера состоялась накануне в историческом кинотеатре BFI Southbank в Лондоне.
29-летний актер эффектно появился на красной дорожке. Он приехал на велосипеде с салатовой корзиной. Для светского мероприятия Шаламе выбрал черный классический костюм, синюю рубашку с ярким принтом и белую футболку.
В сети считают, что таким образом актер решил привлечь к себе внимание. Более того, многие осудили его за рекламу бренда велосипеда.
«Посмотрите на меня, посмотрите на меня — я такой забавный», «Тем временем он прилетел в Великобританию (и полетит дальше в Париж и Рим) на частном самолете своей девушки», «Если это откроет двери для рекламы, то вскоре мы увидим знаменитостей с посудомоечными машинами, фенами и прочим на церемонии вручения “Оскара”», «Будет ли он пользоваться велосипедом, чтобы добраться до аэропорта, когда полетит в Штаты на частном самолете?», «Собирается оставить его валяться на улице», «Он продвигает Lime. Зачем еще это делать?», — возмущались читатели Daily Mail.
В фильме Тимоти Шаламе сыграл музыканта Боба Дилана в молодости. В картине показано начало карьеры Дилана, его переход от фолка к року и выступление на Ньюпортском фестивале фолк-музыки в 1965 году.