С Шеллом звезда развелась в 2005 году, однако после расставания с отцом своей дочери Настасьи Наталья не спешила возвращаться на родину. Несколько лет Андрейченко провела в Мексике, затем все же вернулась в Россию. В новых кинопроектах артистка замечена не была, хотя три года назад Наталья Эдуардовна рассказывала о переговорах с киностудией Marvel о роли русской шпионки в одном из фильмов.