Для большинства современных актеров признание в Голливуде — заветная мечта. Некоторые советские артисты тоже грезили зарубежными проектами, несмотря на запреты на выезд и возможные сложности с возвращением. Рассказываем в статье, кто из кинозвезд, прославившихся на весь Союз, искал возможности реализации за границей.
Наталья Андрейченко
Впервые на экране актриса появилась еще в студенчестве. Яркую внешность Натальи Андрейченко сразу заприметили советские режиссеры. Самой известной ролью артистки стала няня-волшебница в «Мэри Поппинс, до свидания», ради которой Наталья похудела на 22 килограмма.
Жизнь Андрейченко изменилась после съемок сериала «Петр Великий», где она познакомилась с австрийским актером Максимилианом Шеллом. Ради него она ушла от Максима Дунаевского, а затем переехала с ним в США. За время эмиграции Андрейченко, которая получила дополнительное актерское образование в Голливуде, снялась в 15 проектах, в том числе сериалах «Доктор Куин: Женщина-врач», «Полиция Нью-Йорка» и картинах «Свечи в темноте» и «Маленькая Одесса».
С Шеллом звезда развелась в 2005 году, однако после расставания с отцом своей дочери Настасьи Наталья не спешила возвращаться на родину. Несколько лет Андрейченко провела в Мексике, затем все же вернулась в Россию. В новых кинопроектах артистка замечена не была, хотя три года назад Наталья Эдуардовна рассказывала о переговорах с киностудией Marvel о роли русской шпионки в одном из фильмов.
Савелий Крамаров
Путь в кинематограф оказался для актера непростым: сначала он завалил экзамены в театральный институт, а затем долго ждал своего звездного часа. Однако после «Неуловимых мстителей» и «Джентльменов удачи» Савелия Крамарова полюбила вся страна, а фразы его персонажей стали крылатыми. Со временем артиста стали меньше приглашать в кино, поэтому он задумался об эмиграции и даже написал письмо Рональду Рейгану, после чего Крамарова со скандалом выпустили из страны.
Савелий обосновался в Лос-Анджелесе и начал активно сниматься, правда, в основном в эпизодах. Самыми примечательными из образов стали агент КГБ в фильме с Робином Уильямсом «Москва на Гудзоне» и советский посол в «Красной жаре» с Арнольдом Шварценеггером. В 1995 году Крамарова пригласили в крупный проект, но сняться в нем артист не успел — в июне того же года Савелий Викторович скончался в одной из больниц Сан-Франциско в возрасте 60 лет, причиной стал инсульт.
Олег Видов
Актерская карьера звезды «Джентльменов удачи» началась неожиданно: он работал санитаром в больнице, где красавца-блондина и заприметил сотрудник «Мосфильма». Первое время Олег Видов играл лишь в эпизодах, а после того, как Владимир Басов доверил ему главную роль в «Метели», предложений стало больше, в том числе и от зарубежных режиссеров. Видову предлагали сыграть благородных красавцев, а самым ярким его образом стал Морис Джеральд в вестерне «Всадник без головы».
В 1970-е Видов эмигрировал в Югославию, а затем переехал в США. Актеру удалось сняться в роли напарника Ивана Данко в «Красной жаре» и в образе бизнесмена Отто в эротической мелодраме с Микки Рурком «Дикая орхидея». Однако звездой первой величины Видов так и не стал. Актера часто приглашали воплотить советских злодеев, но он отказывался. В Россию он вернулся лишь однажды — в 2006 году Олег Борисович принял участие в сериале «Заколдованный участок».
Михаил Барышников
В 1974 советский артист балета во время гастролей труппы Большого театра остался в Канаде, а затем переехал в США. Благодаря своему таланту очень скоро Барышников стал премьером Американского театра балета. Позже Михаил возглавил труппу.
За роль в фильме 1977 года «Поворотный пункт» артист был номинирован на «Оскар» как лучший актер второго плана. Снова танцора, сбежавшего на Запад, Барышников изобразил в картине «Белые ночи». Также Михаил появился в шестом сезоне культового сериала «Секс в большом городе» в роли возлюбленного Кэрри Брэдшоу — художника Александра Петровского.
Примечательно, что Барышников не хотел сниматься в многосерийной драме про похождения четырех подруг, но танцовщику предложили достойный гонорар, на который он открыл именной центр искусств на Манхэттене.
Наталья Лапина
Красавица с томным взглядом получила в СССР статус секс-символа и успела воплотить выразительные образы в фильмах «Дон Сезар де Базан», «Государственная граница», «Остров погибших кораблей» и «Руанская дева по прозвищу Пышка», которые принесли ей известность. Актрису заметили европейские режиссеры и пригласили в сериал «Мариенхоф».
Два года Лапина работала в Германии, где развивалась и ее музыкальная карьера. Для записи саундтрека к триллеру «Поезд в ад» с Хью Грантом Наталья приехала в Лос-Анджелес, где и осталась. Актриса снялась в сериале «Солдаты удачи», в американских эпизодах «Убойной силы», режиссером которых выступил Родион Нахапетов, и еще нескольких проектах.
В 2011 году артистка вернулась в Россию. В последние несколько лет имя Лапиной упоминают в связи с громкими спорами из-за авторских прав на песню «По полюшку», которая получила известность благодаря исполнению Любови Успенской.
Александр Кузнецов
Карьера актера в СССР развивалась стремительно. После выхода картины «Джек Восьмеркин — "Американец"» Александр Кузнецов стал настоящей звездой. Однако в начале 90-х артист переехал в США. За время эмиграции Кузнецов снялся в десятках проектов, где в основном играл русских. Он засветился в «Беверли-Хиллз 90210» и «Разрушителе» с Сильвестром Сталлоне и Сандрой Буллок, вестерне «На Запад», одним из продюсеров которого был Стивен Спилберг.
После 18 лет жизни в Америке Александр Кузнецов принял решение вернуться в Россию. Он играл на сцене Театра киноактера и продолжал сниматься в отечественных проектах. Артист скончался в 2019 году в возрасте 59 лет, причиной стала онкология.
Борис Сичкин
По-настоящему известным Бориса Сичкина сделала роль Бубы Касторского в «Неуловимых мстителях». Актера даже приглашали выступать на концертах в этом образе, но из-за высоких гонораров на Сичкина завели дело по статье, предусматривающей уголовное наказание за хищение государственного имущества в крупных размерах. В ходе судебных разбирательств Бориса Сичкина оправдали, но путь в кино для него оказался закрыт.
В конце 70-х актер, которому тогда было за 50 лет, переехал в США. Борис Моисеевич снялся в пяти американских лентах в небольших ролях. В драме Оливера Стоуна «Никсон» он сыграл Брежнева, а его партнером был Энтони Хопкинс. Кроме того, Сичкин выступал перед эмигрантами, а в 90-е приезжал в Россию, чтобы выпустить мемуары.
Борис Сичкин скончался в 2002 году в США от инфаркта. Незадолго до смерти его утвердили на роль крестного отца русской мафии в голливудской картине.