Рената Литвинова показала, как отметила 58-летие

Рената Литвинова в личном блоге поделилась фотографиями с празднования своего дня рождения — 12 января ей исполнилось 58 лет. Актриса отметила личный праздник в компании близких друзей.
Она собрала гостей в одном из парижских ресторанов. Поздравить звезду пришли Наталья Водянова, дизайнер и креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия, музыкант Лоик Гомес и фотограф Никита Черный.
Также на празднике была единственная дочь актрисы — Ульяна Добровская. Литвинова обняла наследницу и поцеловала в лоб. Этот момент запечатлел фотограф.
«12.01.2025. Париж», — лаконично подписала снимки звезда сериала «Граница: Таежный роман».
Напомним, в 2022 году Рената Литвинова эмигрировала в столицу Франции. В Париже она принимает участие в спектаклях и модных показах.
В Россию актриса приезжает, чтобы навестить свою мать. Один из последних визитов Литвиновой был в конце 2024-го.
Ранее стало известно, что Рената Литвинова распродает личные вещи.