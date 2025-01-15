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Рената Литвинова показала, как отметила 58-летие

Актриса провела вечер с близкими людьми в одном из парижских ресторанов
Рената Литвинова, Демна Гвасалия и Наталья Водянова, фото: соцсети
Рената Литвинова, Демна Гвасалия и Наталья Водянова, фото: соцсети

Рената Литвинова в личном блоге поделилась фотографиями с празднования своего дня рождения — 12 января ей исполнилось 58 лет. Актриса отметила личный праздник в компании близких друзей.

Она собрала гостей в одном из парижских ресторанов. Поздравить звезду пришли Наталья Водянова, дизайнер и креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия, музыкант Лоик Гомес и фотограф Никита Черный.

Рената Литвинова с дочерью Ульяной, фото: соцсети
Рената Литвинова с дочерью Ульяной, фото: соцсети

Также на празднике была единственная дочь актрисы — Ульяна Добровская. Литвинова обняла наследницу и поцеловала в лоб. Этот момент запечатлел фотограф.

«12.01.2025. Париж», — лаконично подписала снимки звезда сериала «Граница: Таежный роман».

Рената Литвинова, фото: соцсети
Рената Литвинова, фото: соцсети

Напомним, в 2022 году Рената Литвинова эмигрировала в столицу Франции. В Париже она принимает участие в спектаклях и модных показах.

В Россию актриса приезжает, чтобы навестить свою мать. Один из последних визитов Литвиновой был в конце 2024-го.

Ранее стало известно, что Рената Литвинова распродает личные вещи.