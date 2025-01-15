Пересильд назвала Добровольскую «отчаянной актрисой и мамой»

Юлия Пересильд пришла проститься с Евгенией Добровольской. Траурная церемония накануне прошла в МХТ им. А. П. Чехова, в котором артистка прослужила 33 года. Подойдя к микрофону, Пересильд не смогла сдержать слезы.
Справившись с эмоциями, она рассказала о знакомстве с Добровольской, которое состоялось в 2003 году. Тогда звезда фильма «Финист. Первый богатырь» снимались вместе с коллегой в сериале «Участок». Евгения Владимировна играла по сюжету ее маму.
«Женя, в мои 17 первой взрослой артисткой, которая встретилась на моем пути, была ты. В кадре с тобой было очень волнительно, а за кадром ты так здорово промыла мне мозги — на всю оставшуюся жизнь. Полностью развеяв миф о том, что можно быть или актрисой, или мамой», — начала Пересильд.
Она сожалела, что в какой-то момент их пути с Добровольской разошлись. Актриса напомнила, что они мечтали вместе сыграть в театральной постановке.
Пересильд отметила, что коллега помогала не только ей, но и многим другим людям, с которыми была знакома. Звезда фильма «Вызов» назвала Добровольскую «отчаянной актрисой и отчаянной мамой», а также «большим человеком».
«Ты была большим человеком, смелым. Отчаянной актрисой в кино и театре. И все мы бегали смотреть твои спектакли по несколько раз, чтобы понять, как вообще ты это делаешь. И ты была отчаянной мамой. Все это сочеталось в тебе, потому что ты была большим человеком. Спасибо», — заключила Пересильд.
Евгения Добровольская ушла из жизни 10 января 2025 года. Ей было 60 лет. В последние годы актриса боролась с онкологическим заболеванием — у нее был рак желудка.