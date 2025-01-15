Пересильд назвала Добровольскую «отчаянной актрисой и мамой»

«Женя, в мои 17 первой взрослой артисткой, которая встретилась на моем пути, была ты. В кадре с тобой было очень волнительно, а за кадром ты так здорово промыла мне мозги — на всю оставшуюся жизнь. Полностью развеяв миф о том, что можно быть или актрисой, или мамой», — начала Пересильд.