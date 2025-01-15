Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли восхитил фанатов внешним видом

«Очень красивый. Уже выше Брэда», «Он может быть красив, но он не похож на своего отца, только старшая дочь похожа на него», «Приятный молодой человек», «Симпатичный парень, похож на своего отца», «Вот ребенок-знаменитость, который, вероятно, мог бы стать моделью, если бы захотел, но, скорее всего, не станет этого делать», — писали интернет-пользователи в комментариях.