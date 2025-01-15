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Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли восхитил фанатов внешним видом

Актрису вместе с детьми засняли во время шоппинга

Голливудская актриса Анджелина Джоли вышла на публику вместе с сыном Ноксом и дочерью Вивьен. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Анджелина Джоли с сыном Ноксом и дочерью Вивьен
Анджелина Джоли с сыном Ноксом и дочерью ВивьенИсточник: Legion-Media

14 января папарацци подловили 49-летнюю Анджелину Джоли с 16-летними детьми, когда те выходили с покупками из магазина Lazy Acres. Актриса отправилась на шопинг в черном платье-миди, бежевом пальто, балетках и солнцезащитных очках. Нокс был одет в серую футболку, темно-зеленые брюки-карго и кеды. Вивьен предпочла серое худи с надписью, голубые брюки в полоску и кеды.

Анджелина Джоли с сыном Ноксом
Анджелина Джоли с сыном НоксомИсточник: Legion-Media.ru

Читатели Daily Mail обратили внимание на внешний вид Нокса.

«Очень красивый. Уже выше Брэда», «Он может быть красив, но он не похож на своего отца, только старшая дочь похожа на него», «Приятный молодой человек», «Симпатичный парень, похож на своего отца», «Вот ребенок-знаменитость, который, вероятно, мог бы стать моделью, если бы захотел, но, скорее всего, не станет этого делать», — писали интернет-пользователи в комментариях.

У Анджелины Джоли и Брэда Питта есть шестеро наследников: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин.

31 декабря издание People сообщило, что актеры достигли соглашения о завершении бракоразводного процесса. По данным журналистов, звезды подписали документы на развод 30 декабря.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли и ее дети работают волонтерами в Лос-Анджелесе.