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Фото Кристины Асмус в купальнике высмеяли в сети

Подписчики с юмором оценили фотографии актрисы в купальнике

Фанаты высмеяли новые фото российской актрисы театра и кино Кристины Асмус с отдыха на Мальдивах. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в соцсети.

Кристина Асмус, фото: соцсети
Кристина Асмус, фото: соцсети

36-летняя знаменитость поделилась снимками, на которых продемонстрировала фигуру в слитном купальнике черного цвета. При этом на размещенных кадрах видно, что изделие дополнено золотистыми цепями на талии.

Поклонники оценили внешний вид звезды телесериала «Интерны» в комментариях под постом следующими фразами: «Серега в отличной форме», «Милфа», «И снова вода. Скоро у тебя вырастут хвост и плавники», «Пора отрастить волосы. Тебе не идет», «Кристина, ты вся в тумане».

В августе прошлого года Кристина Асмус пожаловалась на свою внешность на снимках с красных дорожек. Тогда актриса заявила, что профессиональные фотографы снимают ее неправильно. По ее мнению, на их кадрах она выглядит на 46 лет.