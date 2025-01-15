Александра Ребенок заявила, что побаивалась Добровольскую

«У меня нет ни одного воспоминания о Евгении в каком-то бытовом формате. Все время она вспоминается в работе. Она, мне кажется, и есть театр. Она человек театра. Есть такое понятие. Люди, которые всю жизнь отдают театру, они живут им. Театр равно жизнь. И, конечно, она была таким человеком», — поделилась артистка.