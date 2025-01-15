Анджелина Джоли и ее дети работают волонтерами в Лос-Анджелесе

Анджелина Джоли и ее шестеро детей работают волонтерами и помогают пострадавшим на фоне жутких пожаров в Южной Калифорнии.
«Они интересуются тем, какая помощь необходима, и присоединяются ко всем инициативам, — делится источник с журналистами People. — В целом Анджелина старается внимательно слушать, следовать инструкциям и никому не мешать. Она знает, что важно приносить припасы, делать пожертвования и соблюдать очередность. Она не публикует и не анонсирует свою помощь. Просто учится и действует».
На прошлой неделе стало известно, что Джоли приютила в своем доме друзей, которые покинули свои дома в районе Лос-Анджелеса после того, как вспыхнули лесные пожары. «Энджи убита горем, — сказал источник. — Она делает всё возможное, чтобы помочь».