The Hollywood Reporter: церемонию «Оскар» не собираются отменять из-за пожаров

Издание подчеркивает, что единственным органом в академии, который сейчас может принять решение о том, как проводить церемонию, — это совет управляющих. Последним его решением было провести церемонию, но перенести объявление номинантов на премию с 17 на 19 января. Саму церемонию необходимо провести «с достоинством, чтобы помочь сбору пожертвований и воздать должное усилиям по ликвидации последствий пожаров», пишет журнал.