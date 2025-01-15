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Вручение премии «Оскар» впервые в истории могут отменить из-за пожаров

Официальные комитеты премии ежедневно следят за ситуацией
Кинопремия «Оскар»
Кинопремия «Оскар»Источник: Legion-Media.ru

Церемонию вручения премии «Оскар», которая считается главной кинематографической премией в США, могут отменить впервые в истории из-за сильных пожаров в Калифорнии. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источник.

«Церемония вручения премии “Оскар” впервые за свою 96-летнюю историю находится на грани отмены из-за смертоносных лесных пожаров, опустошивших Лос-Анджелес. Официальные комитеты премии “Оскар” ежедневно следят за ситуацией», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что если ситуация стабилизируется, городу все равно потребуется время на восстановление, поэтому руководство кинопремии рассматривает возможность сосредоточить усилия на поддержке пострадавших и сборе средств для оказания помощи.

Напомним, с 7 января в окрестностях Лос-Анджелеса бушуют лесные пожары. Их площадь уже достигла 16 тысяч гектаров. Огонь уничтожил более 12,3 тысячи зданий, в том числе дома известных актеров в престижных районах. Ранее сообщалось, что число погибших из-за пожаров в Калифорнии достигло 24 человек.

Ранее объявление номинантов на «Оскар» снова перенесли из-за пожаров в Калифорнии.