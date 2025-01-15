Вручение премии «Оскар» впервые в истории могут отменить из-за пожаров

Напомним, с 7 января в окрестностях Лос-Анджелеса бушуют лесные пожары. Их площадь уже достигла 16 тысяч гектаров. Огонь уничтожил более 12,3 тысячи зданий, в том числе дома известных актеров в престижных районах. Ранее сообщалось, что число погибших из-за пожаров в Калифорнии достигло 24 человек.