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Дмитрий Певцов прокомментировал ситуацию с «Ленкомом»

Актер заявил, что театр прекратил с ним сотрудничество
Дмитрий Певцов
Дмитрий ПевцовИсточник: Legion-Media.ru

Актер Дмитрий Певцов прокомментировал снятие его портрета со стены в фойе театра «Ленком Марка Захарова». Он сообщил в своем Telegram-канале, что учреждение прекратило с ним сотрудничество.

«Сегодня, 14 января 2025 года, мою фотографию убрали со стены в фойе “Ленкома”. Наконец, после почти двухмесячной неизвестности наступила ясность: государственное бюджетное учреждение культуры “Московский театр Ленком Марка Захарова” в моих услугах больше не нуждается», — высказался он.

Актер напомнил, что прослужил в театре 33 года и последний свой спектакль на его сцене сыграл 24 ноября.

«У меня есть время, силы и желание играть на сцене. Поэтому все вопросы (…) не ко мне. На сцену “Ленкома” я уже не выйду», — указал артист.

Ранее Дмитрий Певцов объяснил, почему не снимался в кино. По словам артиста, он не снимался в фильмах на протяжении нескольких лет, потому что не хотел участвовать в ерунде.