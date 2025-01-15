Дмитрий Певцов прокомментировал ситуацию с «Ленкомом»

Актер Дмитрий Певцов прокомментировал снятие его портрета со стены в фойе театра «Ленком Марка Захарова». Он сообщил в своем Telegram-канале, что учреждение прекратило с ним сотрудничество.
«Сегодня, 14 января 2025 года, мою фотографию убрали со стены в фойе “Ленкома”. Наконец, после почти двухмесячной неизвестности наступила ясность: государственное бюджетное учреждение культуры “Московский театр Ленком Марка Захарова” в моих услугах больше не нуждается», — высказался он.
Актер напомнил, что прослужил в театре 33 года и последний свой спектакль на его сцене сыграл 24 ноября.
«У меня есть время, силы и желание играть на сцене. Поэтому все вопросы (…) не ко мне. На сцену “Ленкома” я уже не выйду», — указал артист.
Ранее Дмитрий Певцов объяснил, почему не снимался в кино. По словам артиста, он не снимался в фильмах на протяжении нескольких лет, потому что не хотел участвовать в ерунде.