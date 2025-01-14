Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Братьев Блюз» погибла во время пожара в Лос-Анджелесе

Актриса Дэлис Карри погибла в собственном доме, который полностью сгорел
Дэлис Карри, фото: соцсети
Дэлис Карри, фото: соцсети

В стихийном лесном пожаре в США погибла актриса Дэлис Карри, известная своими яркими ролями в голливудских мюзиклах и комедиях. Об этом сообщает издание Forbes.

Как сообщает источник, останки 95-летней Дэлис нашли на пепелище ее дома в Альтадене, округ Лос-Анджелес. Ее обнаружили через несколько дней после трагедии. Здание полностью выгорело.

Информацию подтвердила правнучка знаменитости со ссылкой на заключение из офиса коронера. Карри известна своим участием в культовом фильме «Братья Блюз», где сыграла одну из эпизодических ролей.

Ранее стало известно, что разрушительные пожары в Лос-Анджелесе лишили жилья звезд Голливуда.