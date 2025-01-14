Барбара Брыльска вышла на связь после ошибочного сообщения о ее смерти

«У меня все в порядке. Слухи о моем здоровье развились, потому что некоторые журналисты перепутали меня с другой актрисой. Я — Брыльска, а у нее фамилия — Рыльска. Она была немного старше, чем я. Спасибо, что беспокоитесь», — передает ее слова интернет-издание «Абзац».