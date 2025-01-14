Барбара Брыльска вышла на связь после ошибочного сообщения о ее смерти

Польская актриса Барбара Брыльска, звезда культового советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», вышла на связь после ошибочных сообщений о ее смерти и заверила, что с ее здоровьем все хорошо.
«У меня все в порядке. Слухи о моем здоровье развились, потому что некоторые журналисты перепутали меня с другой актрисой. Я — Брыльска, а у нее фамилия — Рыльска. Она была немного старше, чем я. Спасибо, что беспокоитесь», — передает ее слова интернет-издание «Абзац».
Напомним, накануне ряд средств массовой информации сообщил о смерти польской актрисы Барбары Брыльской. На самом деле умерла другая артистка из Польши — Барбара Рыльска.
Последнюю называли польской «Марлен Дитрих». Она умерла 11 января на 89-м году жизни. Второй артистке — Брыльской, которая не жалуется на свое здоровье, сейчас 83 года.