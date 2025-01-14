Бен Стиллер вспомнил, как помирился с женой после разрыва: «Божий промысел»

По словам Стиллера, они дали друг другу личного пространства после расставания, чтобы посмотреть на свое отношение к браку и к себе. Актер отметил, что их разрыв длился три-четыре года, однако экс-супруги всегда были связаны. Их объединила пандемия коронавируса.