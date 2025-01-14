Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дженнифер Энистон отказалась от филлеров после критики фанатов

Актриса отказалась от филлеров из-за хейта по поводу ее опухшего лица
Дженнифер Энистон
Дженнифер ЭнистонИсточник: Legion-Media.ru

Американская актриса Дженнифер Энистон решила отказаться от косметологических процедур после критики фанатов ее внешности. Об этом сообщает Radar Online.

По данным издания, 55-летняя артистка, которая столкнулась с хейтом со стороны общественности по поводу ее отекшего лица, намерена больше не прибегать к инъекциям филлеров.

«Она была шокирована всей этой негативной реакцией, потому что действительно не думала, что перестаралась. Но затем все начали говорить о том, насколько очевидно, что она сделала операцию», — рассказал анонимный источник.

Кроме того, инсайдер подчеркнул, что реакция публики задела звезду.

«Это было довольно унизительно, потому что она всегда очень щепетильно относилась к своей внешности и заявляла, что избегает операций. То, что весь мир высмеивал ее, стало для нее звоночком. Она рада, что большая часть филлера уже растворилась, и она выглядит гораздо менее опухшей», — заключил он.

Ранее в январе Дженнифер Энистон раскрыла секрет стройности в 55 лет. Звезда популярного телесериала «Друзья» заявила, что для достижения подтянутой фигуры необязательно изнурять себя интенсивными тренировками.