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Гвинет Пэлтроу высмеяли за выход в кардигане: «Уродливый банный халат»

Актрису раскритиковали за розовый кардиган на прогулке

Актрису Гвинет Пэлтроу раскритиковали за розовый кардиган на прогулке. Об этом сообщает Dailу Mail.

Гвинет Пэлтроу
Гвинет ПэлтроуИсточник: Legion-Media.ru

52-летняя Пэлтроу была одета в розовый кардиган от бренда Chanel, стоимость которого составляется около 376 тысяч рублей.

«Уродливый банный халат», «Она выглядит как ходячий рекламный щит для интернет-магазинов», «Я не могу поверить, что Chanel выпустили такой свитер», «Почему она в банном полотенце?» — написали пользователи соцсетей.

Гвинет Пэлтроу более 10 лет была замужем за музыкантом Крисом Мартином. В браке у звезд родились двое детей: дочь Эппл и сын Мозес. В 2014 году пара объявила о расставании, назвав его «осознанным». Судебный процесс завершился только в 2016 году. Позже Гвинет Пэлтроу вышла замуж за сценариста Брэда Фалчука, а музыкант начал встречаться с Дакотой Джонсон.

В марте актриса показала поклонникам редкую фотографию со своим супругом. Гвинет Пэлтроу предстала в кадре в черном купальнике и солнцезащитных очках в леопардовой оправе. Она лежала на диване вместе с Брэдом Фалчуком.

Ранее стало известно, что 20-летняя дочь Гвинет Пэлтроу блистала на балу дебютанток в Париже.