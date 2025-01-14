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Звезда «Секса в большом городе» расплакалась, увидев пилотную серию сериала

Актриса Кристин Дэвис расчувствовалась, увидев коллегу по сериалу Уилли Гарсона
Уилли Гарсон, Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Ким Кэтролл и Синтия Никсон в «Сексе в большом городе»
Уилли Гарсон, Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Ким Кэтролл и Синтия Никсон в «Сексе в большом городе»Источник: Legion-Media.ru

Актриса Кристин Дэвис, сыгравшая Шарлотту Йорк в сериале HBO «Секс в большом городе», пересмотрела пилотный эпизод проекта и расплакалась. Об этом пишет Independent.

В рамках своего нового подкаста «Ты Шарлотта?» артистка решила пересмотреть выходивший с 1998 по 2004 год сериал и поделиться историей его создания. Включив первую же серию, она не смогла сдержать слез — Дэвис увидела актера Уилли Гарсона, сыгравшего друга Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) Стэнфорда Блатча.

«Боже мой, я забыла Вилли! Когда на экране появится Вилли, я могу заплакать, извините, но вы же знаете, он был таким молодым, таким красивым», — говорит она.

После первой совместной сцены Гарсона и Паркер актриса поставила шоу на паузу.

«Мы были юными, совсем детьми, понимаете? И он такой забавный», — рассуждала она с дрожащим голосом.

Актера не стало после борьбы с раком поджелудочной железы в 2021 году. Ему было 57 лет.