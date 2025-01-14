Звезда «Чебурашки» показала подросшую дочь, родившуюся в Аргентине

Ольга Кузьмина опубликовала новые кадры со своей годовалой дочерью Мирой-Марией. Звезда «Чебурашки» показала, как наследница катается на игрушечной лошадке, ходит по квартире с бутылочкой и пытается произнести первые слова.
«Эти бесценные моменты нежности. Они быстротечны, но так дороги для сердца. Стоит только этому маленькому человечку прижаться к тебе, как душа сразу же наполняется теплом и беспросветной любовью!» — отметила актриса.
Она призналась, что Мира-Мария уже пытается произнести слова «мама» и «папа». Звезда сериала «Кухня» надеется, что в скором времени наследница будет говорить это «четко, громко и много».
Также она показала, как ее старший сын Гордей общается с сестрой. Кузьмина призналась, что у них нет никакой ревности, а есть только сплошная любовь. Актриса подчеркнула, что во время беременности переживала, как ее дети будут находить общий язык, потому что сын долгое время был единственным ребенком в семье.
«Но все сложилось наилучшим образом! Либо это их осознанность, либо особое обаяние Миры, либо у них просто хорошая разница в возрасте, либо это наш правильный подход, либо все вместе», — считает актриса.
Напомним, Ольга Кузьмина родила старшего сына в 2013 году от первого мужа Алексея. В октябре 2023-го на свет появилась ее дочь Мира-Мария от второго супруга, экскурсовода Евгения Апанасевича. Роды актрисы проходили в Аргентине.