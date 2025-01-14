Звезда «Чебурашки» показала подросшую дочь, родившуюся в Аргентине

Также она показала, как ее старший сын Гордей общается с сестрой. Кузьмина призналась, что у них нет никакой ревности, а есть только сплошная любовь. Актриса подчеркнула, что во время беременности переживала, как ее дети будут находить общий язык, потому что сын долгое время был единственным ребенком в семье.