Тина Канделаки прокомментировала новость о том, что Джуд Лоу сыграет Путина

Тина Канделаки отреагировала на новость о том, что Джуд Лоу сыграет Владимира Путина в экранизации романа «Кремлевский волшебник» французского писателя Джулиано да Эмполи. Телеведущая призналась, что пока не читала произведение, поэтому не может «оценить степень “развесистой клюквы”».
Однако она напомнила, что европейские критики ругали да Эмполи за то, что он «изобразил Путина чересчур комплиментарно». Канделаки ждет выхода фильма, чтобы оценить игру Лоу, который очень серьезно относится к предстоящей работе.
«Пока что лучше всех Путина изображает Дмитрий Грачев в Comedy Club. Они с Джудом Лоу совершенно не похожи, но ведь и Джорджа Буша-мл. в кино играли такие разные актеры, как Джош Бролин и Сэм Рокуэлл. В любом случае ждем премьеры, и если авторам “Кремлевского волшебника” понадобится актер на роль Джо Байдена, они знают, к кому обратиться», — отметила телеведущая, намекнув, что могут пригласить Дмитрия Дюжева, который сыграл Байдена в комедийном сериале «Гудбай».
Накануне Джуд Лоу признался, что согласился сыграть Владимира Путина в фильме «Кремлевский волшебник». 52-летний актер рассказал, что для него это событие очень волнительно.
«Я говорю об этом пока не слишком уверенно, потому что еще толком не начал работать над ролью. То есть я уже начал, но сейчас это похоже на восхождение на Эверест — я стою у подножия горы и смотрю вверх, думая: “О, Боже, на что я согласился?”», — отметил актер.
Он добавил, что ему нравится делать самому себе вызов и играть что-то новое, уводящее его «от себя самого еще дальше, чем когда-либо, будь то физически или эмоционально».
Действие фильма происходит в начале 1990-х годов. В центре сюжета — молодой художник, который решает стать телевизионным продюсером и неожиданно оказывается втянут в пиар-кампанию перспективного сотрудника ФСБ Владимира Путина.