Тина Канделаки прокомментировала новость о том, что Джуд Лоу сыграет Путина

«Я говорю об этом пока не слишком уверенно, потому что еще толком не начал работать над ролью. То есть я уже начал, но сейчас это похоже на восхождение на Эверест — я стою у подножия горы и смотрю вверх, думая: “О, Боже, на что я согласился?”», — отметил актер.