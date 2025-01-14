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Названы дата и место прощания с актером Левченко из сериала «Слово пацана»

Прощание с актером Михаилом Левченко пройдет в Ярославле
Михаил Левченко в сериале «Слово пацана»
Михаил Левченко в сериале «Слово пацана»

Представители Ярославского камерного театра назвали в социальной сети ВКонтакте дату и место прощания с актером Михаилом Левченко.

Церемония пройдет 15 января в 11:00 в ритуальном зале больницы No9 Ярославля.

Михаил Левченко родился в Тюмени. После школы год проработал в авиации бортинженером, после окончил театральный курс при Тюменском драмтеатре, а затем Ярославский театральный институт. В 2010 году был удостоен звания заслуженный артист России.

Артист дебютировал экране в 1989 году — сыграл милиционера в телефильме «Кончина» по мотивам одноименной повести Владимира Тендрякова. Всего сыграл в 80 фильмах и сериалах, среди которых «Грозное время», «Молодой Волкодав», «Морской патруль», «Мосгаз. Дело № 2: Палач», «Напарницы». В последний раз Левченко появился на экране в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023) в роли старика на рынке.

Михаила Левченко не стало 10 января на 73-м году жизни.