Джастин Бальдони пожаловался на угрозы со стороны фанатов Блейк Лайвли

Продолжающаяся судебная тяжба между Джастином Бальдони и Блейк Лайвли принимает драматический оборот. Недавно режиссер представил в суде угрозы, полученные им от поклонников Лайвли. Некоторые из обезумевших фанатов актрисы желают ему смерти.
3 января адвокат Балдони, Брайан Фридман, сообщил телеканалу NBC Today, что они намерены подать встречный иск против Блейк после того, как та обвинила Балдони в «неприемлемом сексуальном поведении» во время съемок фильма «Все закончится на нас».
Несколько дней спустя, 7 января, Фридман сообщил журналу People, что у них есть примеры неоднократного «запугивания» со стороны Блейк Лайвли, и что они «раскроют все доказательства».
Издание In Touch Weekly предоставило эксклюзивную обновленную информацию о правовой ситуации между Джастином Бальдони и Блейк Лайвли. Согласно судебным документам, Бальдони в своем иске против The New York Times заявил, что его команда получила две угрозы убийства. Сообщается, что одна из этих угроз была отправлена на электронную почту. В письме говорилось: «Я знаю о Голливуде больше, чем вы; знаю грязные тайны многих режиссеров и влиятельных людей вплоть до Белого дома… Потому что я одет в черное».
Сообщение продолжалось: «Некоторые режиссеры, возможно, знают, что это значит. Прежде чем нападать на хороших людей, таких как Блейк Лайвли, убедитесь в следующем: нет никаких секретов, которые теперь знают те из нас, кто облачен в самую темную тьму ночи. НЕ играй с Блейк Лайвли. ВРЕМЯ НАШЕ… как и НОЧЬ».
В другом сообщении, цитируемом в иске, якобы говорится: «В аду вас всех ждут гильотины…».
31 декабря 2024 года Джастин Бальдони подал иск о клевете на сумму 250 миллионов долларов против The New York Times после обвинений Блейк Лайвли в сексуальных домогательствах и последующего судебного иска против него.