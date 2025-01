Джастин Бальдони пожаловался на угрозы со стороны фанатов Блейк Лайвли

Издание In Touch Weekly предоставило эксклюзивную обновленную информацию о правовой ситуации между Джастином Бальдони и Блейк Лайвли. Согласно судебным документам, Бальдони в своем иске против The New York Times заявил, что его команда получила две угрозы убийства. Сообщается, что одна из этих угроз была отправлена ​​на электронную почту. В письме говорилось: «Я знаю о Голливуде больше, чем вы; знаю грязные тайны многих режиссеров и влиятельных людей вплоть до Белого дома… Потому что я одет в черное».